Un supuesto transportista critica duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en un vídeo que circula por las redes. Explica que transporta cientos de cajas de material sanitario a Francia en lugar de a España y asegura que nuestro país "no paga" para optenerlo.

En las imágenes, que se han hecho virales, el camionero enseña una nave llena de grandes palés precintados con paquetes. Insiste en que con todo ese material sanitario, "que no es ningún montaje", se podrían "cargar doscientos camiones", pero que estos no tienen destino España, sino Francia. Además, explica que cuando preguntó por qué no se exportaban al país, le respondieron: "España tendrá guantes cuando los pague".

Sin embargo, los paquetes no contienen material sanitario, sino folios. De hecho, si se observan con atención las imágenes, en los paquetes aparece la palabra Fabriano, que es el nombre de una empresa italiana dedicada a la producción de papel para uso escolar, artístico u oficinas. Por tanto, no existe evidencia de que en el interior haya material sanitario.

Para terminar de resolver todas las dudas respecto al vídeo, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha explicado desde una rueda de prensa en Moncloa que se trata de un engaño: "Es un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios".

En cuanto a las declaraciones del transportista sobre la inversión de España en material sanitario, el pasado viernes 27 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó de que el Gobierno ha invertido 578 millones de euros en productos sanitarios necesarios para frenar la crisis.