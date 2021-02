La primera sesión de control al Gobierno ha empezado, de nuevo, con un tono bronco. En su primera intervención, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha preguntado a Pedro Sánchez por los fondos europeos de recuperación ante el coronavirus: "¿Por qué quiere repartirlos sin control?", ha espetado.

Ante esto, Sánchez ha respondido con dureza a Casado que ha planteado "una opinión entre interrogaciones", y carga contra la actitud negativa del PP a la hora de votar las propuestas del Ejecutivo: "Año nuevo y todo sigue igual, usted sigue con la misma mala sombra. Usted me pide que dimita Illa pero también reprocha que se vaya. Me pide que confine y que no confine. Me cuestiona los fondos europeos, pero pide dinero para la borrasca de Madrid. No hay quien le entienda", insiste.

En este sentido, ha destacado especialmente su alusión al secretario general de Vox, al que califica como más acertado en sus decisiones: "Es usted tan moderado que hasta el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad y de sentido de estado. Solo le pido que haga una oposición útil", sentencia.

Precisamente, Abascal ha sido el segundo en intervenir en la sesión, y ha preguntado al presidente por su compromiso con el interés general de España. De nuevo, Sánchez ha defendido la gestión del Gobierno y ha dejado otro mensaje para Casado: "Incluso en un momento de destello, usted demuestra más sentido de país y de estado que el líder de la oposición", expresa.

Polémica por el decreto de los fondos europeos

Fuentes del PP han indicado a laSexta que el Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos pero, como era contrario "a sus intereses", lo eliminó. En esta línea, Casado incluso le señala de destruir dicho informe: "Es un escándalo sin precedentes", afirma.

En la otra cara de la moneda está el Ejecutivo, que afirma a laSexta que "no va a entrar en trampas del PP". Aun así, no confirma si ese informe, como dice la oposición, iba en contra del decreto por los fondos europeos, aprobado el pasado 28 de enero gracias a la abstención de Vox: "Hurtar dicho informe al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto", expresan fuentes populares.

De hecho, dicho informe no solo ha sido solicitado por el PP, sino que este lunes Ciudadanos también hizo una petición formal para acceder al documento. La solicitud ya ha sido registrada en la Cámara Baja, mientras que desde el Ejecutivo mantienen el silencio.

Casado, a Sánchez: "Presidir un gobierno es presionar a periodistas e ir en helicóptero"

Desde el inicio de la sesión, la tensión se ha palpado en las declaraciones. Casado ha agradecido de forma irónica al presidente que vuelva "a casa" un mes y medio después desde su última comparecencia. Y lanza un dardo a su gestión: "Presidir un Gobierno es presionar a periodistas, ir en helicóptero...Por donde usted pasa no crece la hierba. Dice que estamos venciendo al virus y estamos peor: pone la etiqueta a las vacunas, y dejan de llegar".

El líder popular también afirma, en referencia a Vox, que ha pintado "a su Frankenstein de verde", e ironiza con los asaltantes al Capitolio de Estados Unidos: "Cualquier día le vemos vestido de bisonte", concluye.