La tensión se ha instalado una vez más en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. La diputada por Vox, Carla Toscano, se ha negado a referirse a la presidenta de dicha comisión como "presidenta", y la ha tratado de "presidente" pese a que la socialista Pilar Cancela le ha pedido que usase la forma femenina.

"Entiendo que usted prefiera por sus gustos personales que se le llame presidenta... pero a mi tampoco me gusta que me llamen fascista y me tengo que aguantar. Así que usted se va a tener que aguantar también", le ha espetado Toscano, apelando a su "libertad de expresión".

Cancela le había "rogado" a la diputada de Vox que, se dirigiese a ella como "presidenta": "soy una mujer, mi sexo es femenino, soy la presidenta de la comisión. Ya sé que me va a decir que está permitida la forma masculina, pero yo me siento mejor porque es mi identidad", le ha explicado a la diputada de Vox.

Y ha zanjado la discusión: "No es cuestión de aguantar o no. Es mi derecho que se refiera a mi por el sexo que me define".