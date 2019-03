Botella: "La ideología del PP es la que ha traído mayor progreso a la humanidad"

La huelga de limpieza en Madrid y la gestión de la alcaldesa Ana Botella han vuelto a desatar la tensión en la Asamblea de Madrid. Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE municipal, ha asegurado: "Madrid no se merece tener a una alcaldesa tan mentirosa e incapaz". Lissavetzky acusa a Botella de mentir por afirmar que desconocía los despidos que planeaban las empresas de limpieza adjudicatarias.

Por su parte, Ana Botella ha acusado al PSOE de querer alargar la huelga para sacar rendimiento político. Ambos se han acusado de no hacer bien su trabajo. "Su incapacidad es de tal calibre que no la he visto en mi vida. Usted no es que sea vaga, es que es incapaz", ha afirma el portavoz socialista.

Ana Botella ha insistido en presumir de que el conflicto de basuras acabó gracias a la reforma laboral del Gobierno popular. "La ideología del PP y la reforma laboral son las que más progreso han traído a la historia de la Humanidad". La oposición se lo ha dejado claro: quieren su dimisión antes de Navidad.