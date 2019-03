Bono: "¿Dónde está la campaña europea para que la gente vaya de vacaciones a España?"

Bono, cantante de U2, ha subido al escenario tras el congreso del PP europeo. Merkel, Durao Barroso, Van Rompuy, Rajoy... parte del poder europeo le ha recibido con aplausos. Él les ha saludado mientras sonaba una de sus canciones.

Ha empezado fuerte, recordando a los líderes del partido europeo que la modestia puede aprenderse. "No me enseñaron modestia en el instituto, mi mujer me llevó a la universidad de la modestia y he descubierto que puedo ser mejor persona que otros". Después ha hecho una defensa a ultranza de Europa. "Europa es un pensamiento, necesita que sea un sentimiento". Y ha utilizado la ironía para mandar más de un mensaje. "Un abrazo del grupo europeo iniciado por Irlanda, a pesar de los británicos y pagado por los alemanes".

Su discurso ha sido el más largo, también el más aplaudido, y no ha esquivado casi ningún tema. Tampco la crisis de Ucrania, muy crítico con Yanukovich y con las permisivas leyes europeas con la corrupción. "El propietario del palacio de Yanukovich era una compañía petrolera perfectamente ilegal y corrupta".

Ha hablado de España, y conocía la actualidad política al dedillo. "Cuando veis gente joven buscando trabajo, preguntando por su futuro económico, ¿qué pasa? Vosotros discutís mucho pero el primer ministro Rajoy ha pedido medidas para poder tener liquidez, quizás lo consiga, ¿dónde esta la responsabilidad familiar?".

Bono se ha marchado como llegó, entre aplausos y dando la mano a muchos de los líderes que estaban en el escenario. Rajoy, en segunda fila, ha hecho el amago de levantarse, sin embargo Bono se ha ido y no se han estrechado la mano.