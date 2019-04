Bescansa: "No se trata a Podemos de la misma manera que al resto de las fuerzas políticas"

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, ha reconocido que el líder de su partido, Pablo Iglesias, se equivocó al personalizar en un periodista sus críticas a la prensa aunque ha alertado de que los medios no tratan a Podemos igual que a otros partidos.

En declaraciones en el Congreso, Bescansa ha reiterado en nombre de su partido sus disculpas al periodista de El Mundo Álvaro Carvajal, objeto de los comentarios críticos de Iglesias hacia la labor de los medios y su relación con Podemos.

No obstante, la dirigente de Podemos considera que ese "error" de Iglesias al personalizar su reflexión en un periodista concreto no debería obviar el debate sobre el papel de los medios de comunicación y las "dificultades" que tienen los profesionales "a pie de obra" para "transmitir lo que ven" en las redacciones.

"Eso es importante que la gente lo sepa, pero quizá, con toda seguridad, la fórmula utilizada no fue la más adecuada", ha reconocido. No obstante, en declaraciones a Antena 3, Bescansa ha considerado que criticar a los medios no debería ser la noticia de portada y que la mayoría de la prensa no trata a su partido con el mismo rasero que a otras formaciones.