La exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha compartido una carta en sus redes sociales dirigida a su hermano asesinado, Borja Villacís, quien murió a tiros la semana pasada. "Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", ha confesado Villacís.

El pasado martes, la víctima había quedado con sus agresores para resolver unas rencillas que mantenían desde hace años. Se trataba de un encuentro planeado por asuntos de narcotráfico. Pero tras una persecución y un choque entre los vehículos, tuvo lugar el tiroteo que acabó con Villacís muerto con disparos en la cabeza y en el pecho.

Tras el asesinato, además de un comunicado que compartió la familia a EFE dando las gracias por poder vivir el asesinato en la "más estricta intimidad", y unos tuits de su hermana en los que reconocía que su "familia estaba rota", la familia se ha mantenido en un segundo plano. Pero, este lunes, Begoña Villacís se ha abierto con sus seguidores y ha confesado que, "el martes la vida por fin me tocó, me atravesó". "Cinco días y sigue siendo igual de irreal", ha continuado.

Villacís ha hecho hincapié en el cariño y el apoyo que ha recibido de la gente en la calle. "Reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad". "Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", ha confesado Villacís en un texto que la exdirigente de Ciudadanos ha acompañado con una imagen de unas flores que envolvían una carta.

Además, la exvicealcaldesa ha reconocido que, desde la tragedia del pasado martes, ha hecho caso a la gente que "me quiere" y "no he leído una sola noticia". "Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos", ha continuado.

Aun así, Villacís ha insistido en que Borja "siempre será mi hermano pequeño" y ella siempre será su "hermana mayor". También ha recordado que Borja siempre le quiso "compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos". "No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor", ha añadido Villacís, quien ha asegurado que aunque a veces "se me iba", siempre sintió "su amor condicional".

Así, Villacís ha defendido que su familia no ha querido "compartir su duelo", aunque ha querido dar las gracias a todos los partidos que le han mostrado su apoyo. Desde PP, PSOE, Vox y Más Madrid, Villacís ha comentado que "aquí tendréis siempre una familia agradecida".