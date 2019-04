Bartomeu Muñoz niega las mordidas pero las escuchas le dejan en evidencia en el juicio del caso Pretoria

Ni antes, ni durante, ni después, dice Bartomeu Muñoz, el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet niega rotundamente haber recibido comisiones por permitir pelotazos urbanísticos: "Yo no recibí ninguna comisión, ni de un millón, ni de un euro, ni de diez millones".

Pero la misma contundencia ha usado la fiscal para ir tumbando sus argumentos, si el exalcalde dice que el conseguidor de la trama no pintaba nada en el Ayuntamiento, uno de los pinchazos en los que se escucha a Luis García dice lo contrario: "Al Ayuntamiento sí que he estado con 'la Ana' incluso hasta las tantas, hasta cerca de la una. He despachado con ‘el Manolo’ y hemos hecho todo el trabajito".

Y si niega influencias de Luigi en los pliegos, las palabras del propio Luigi no pueden ser más claras: "Yo tengo el pliego encima de la mesa, que no me vale lo que me han hecho y entonces mañana que estaré con 'el Manolo', miraré de acabarlo de perfilar con él".

Así hablaba Bartomeu Muñoz de uno de los empresarios a los que habría beneficiado al modificar el uso del suelo: "No pero yo quiero que se postre a mis pies". Según el escrito de acusación, el exalcalde de Santa Coloma habría recibido en comisiones 1,7 millones de euros.