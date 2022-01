El PSOE mantiene su rechazo a las palabras de Alberto Garzón sobre la ganadería de gran extensión en el diario británico 'The Guardian'. Algunos barones socialistas han reiterado su disconformidad con las declaraciones del ministro de Consumo al entender que se infravaloraba la calidad de la producción ganadera en España.

El más duro con Garzón ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha llamado al ministro a "rectificar" por "hacer daño al sector sin fundamento": "Cuando alguien mete la pata lo mejor es rectificar. Se pueden decir tonterías en todos los idiomas".

Así se ha pronunciado a la entrada del Comité Federal del PSOE, a la que han acudido otros líderes de la formación como Pedro Sánchez, Margarita Robles, Salvador Illa o Carmen Calvo.

Por su parte, la ministra de Defensa ha continuado en la línea marcada por el Gobierno, desvinculando al Ejecutivo de la "opinión personal" del ministro. "El Gobierno se ha posicionado defendiendo a los ganaderos, la PAC, y eso es lo único que importa. Los ministros podemos tener opiniones, pero hay que tener cultura institucional. Lo único que vale en una política determinada es la que marca el Gobierno", ha aseverado Robles, que ha reiterado el "apoyo a la ganadería y la política de la PAC", al igual que el exministro de Sanidad Salvador Illa.

En la misma línea se ha situado el presidente del Gobierno, que ha rehusado opinar sobre las declaraciones del ministro: "El PSOE cumple con agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en gobiernos autonómicos y aprobando la ley de cadena alimentaria", ha afirmado.

La polémica surgió después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, pidieran la dimisión del ministro de Consumo al recuperar unas declaraciones de Garzón en 'The Guardian' al entender que el dirigente criticaba la calidad de la producción ganadera en España.

No obstante, Alberto Garzón ha asegurado que sus declaraciones fueron "impecables", y que las hizo "como ministro de Consumo, y no a título personal". Insiste el ministro en que sus declaraciones se referían a las macro-granjas, y no a la producción ganadera en España: "La ganadería extensiva es la sostenible, y el problema viene con el otro tipo de ganadería, masiva, rápida y al menor costo posible, con gran cantidad de fertilizantes que traen problemas laborales y un gran impacto ecológico".

Una afirmación que ha reiterado el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens: "Lo del presidente de Aragón es una deslealtad al Gobierno. Alberto Garzón cuando habla lo hace como Gobierno, no a título personal".