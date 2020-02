Pedro Sánchez se reúne este jueves con Quim Torra, un encuentro que, de acuerdo con el último Barómetro de laSexta, aprueban el 57,6% de los encuestados, frente a un 40,2% que se oponen a su celebración. En Catalunya, una amplia mayoría de encuestados valora favorablemente la reunión: un 83,2%.

Los más favorables a esta cita entre el presidente del Gobierno y el president catalán son los votantes de Unidas Podemos y del PSOE, con un 95,3% y un 89,1% de encuestados a favor, respectivamente.

Entre los votantes de derechas, en cambio, la mayoría se posiciona en contra: el 96,6% de los de Vox, el 90,5% de los del PP y el 87,5% de quienes votan a Ciudadanos creen que dicha reunión no debería tener lugar.

Barómetro laSexta | laSexta.com

¿Sigue Torra siendo president?

En cuanto a la cuestión de si Torra sigue siendo president tras su inhabilitación como diputado del Parlament, a nivel estatal la opinión está dividida: un 47,1% cree que sí, frente a un 46,6% que opina que no y un 6,3% que no lo tiene claro. En Catalunya, en cambio, un 70,7% de los encuestados reconoce a Torra como president, frente a un 25% que no lo hace.

Barómero laSexta | laSexta.com

En función de la intención de voto, la mayor parte de votantes de la derecha creen que Quim Torra ha dejado de estar al frente del Govern de la Generalitat: no le reconocen como president el 83,5% de quienes votan al PP, el 78,1% de los votantes de Cs y el 93,2% de los de Vox.

Entre quienes votan al PSOE, un 68,3% cree que Torra es aún el president, así como un 72,9% del electorado de la formación morada.

Barómetro laSexta | laSexta.com

¿Cómo valora la estrategia del nuevo Gobierno en Catalunya?

Preguntados por su opinión sobre la estrategia del nuevo Gobierno de coalición para la situación en Catalunya, un 54,6% de los encuestados la aprueba frente a un 39,5% que no. Entre los catalanes de la muestra, la aprobación sube hasta el 74,5%.

Por intención de voto, la mayoría de quienes votan al PSOE (88,9%) y a Unidas Podemos (92,2%) son favorables a la estrategia del Ejecutivo de Sánchez, mientras que entre los votantes de PP, Ciudadanos y Vox se da la tendencia contraria: el 90,1%, el 84,4% y el 95,5% de los votantes de estas formaciones, respectivamente, la desaprueba.