Nunca antes los españoles habíamos esperado tanto para que el medico de cabecera nos atienda en la sanidad pública. Es la dramática conclusión de la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2023, realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

De 10 personas que quieren pedir cita porque necesitan que su médico los vea ese mismo día, solo lo consigue una. Para el resto, la espera de media para ver al médico es de nueve días y medio.

Además, el 71% de los españoles prefiere las consultas con el médico de cabecera y pediatría en la Sanidad pública, frente al 26,2% que acudiría a un centro privado, aunque el 30,3% tiene un seguro médico privado, frente al 33,6% de personas que tenían en el mes de julio.

Cuando se trata de ingresos hospitalarios, un 75,4% escoge los hospitales públicos y un 20,5% los privados, y, en el caso de las urgencias el balance es similar: el 75,6% prefiere la Sanidad pública y el 24,1% la privada. Con respecto las consultas con especialistas, un 39,7% prefiere los centros privados, frente al 56,8% que prefiere los centros públicos.

En julio estas cifras eran de un 58% a la pública frente al 39% que iría a la privada. El 93,8% de los encuestados tienen un seguro sanitario público (Seguridad Social), aunque el 3,5% tiene acceso a la sanidad privada por pertenecer a una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).

Entre las razones por las que el 30,3% de personas con seguro privada lo contrataron destaca, con un 76,5% de respuestas, 'la rapidez con la que atienden'. El 4,5% destacan la calidad de los servicios sanitarios que ofrecen y solo el 0,1% la flexibilidad horaria. El documento señala que, en los últimos doce meses, el 58,6% de los españoles ha tenido una consulta con un médico de la sanidad pública y solo el 6,8% la ha tenido en la privada.

Por otro lado, con respecto a la situación en la vacunación de Covid-19, el Barómetro señala que el 60,6% de los españoles no se ha puesto la última dosis de recuerdo, frente al 38,3% que sí lo ha hecho. Entre las personas que no se han puesto la dosis de recuerdo, el 20,1 por ciento asegura que es porque 'no le han avisado aún para vacunarse', y el 19,1% cree que 'ya no es necesario vacunarse del Covid-19'. El 10,3% asegura que es por 'falta de información o desconocimiento sobre si tiene que ponerse las dosis'.