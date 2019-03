Barcina: "No voy a dimitir, que presente Jiménez con Bildu la moción de censura y nos ahorre el paripé"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que no va a dimitir y ha planteado al secretario general del PSN, Roberto Jiménez, que, "si quiere, presente con Bildu la moción de censura y nos ahorre este paripé a todos los navarros".

Así se ha pronunciado la presidenta de Navarra, en una entrevista con Navarra Televisión, tras la advertencia de los socialistas de que debe dimitir y convocar elecciones, o de lo contrario presentarán una moción de censura. Barcina ha afirmado que "sólo cabe la opción que presenta Roberto Jiménez".

La presidenta del Gobierno ha indicado que, "si quiere hacer una moción de censura, yo incluso le diría al señor Roberto Jiménez que para qué hacer este paripé de esperar 15 días". "Que la presente ya. No voy a dimitir. Que presente el señor Roberto Jiménez con Bildu la moción en el momento que quiera. Incluso que nos ahorre este paripé a todos los navarros", ha insistido.

Preguntada por si había mantenido contacto con Mariano Rajoy, la presidenta de Navarra ha señalado que "el presidente del Gobierno de España, como es normal, alguien que está preocupado por nuestra comunidad y al ver lo que estaba sucediendo en los medios nacionales, me llamó por teléfono para preguntarme qué estaba pasando en Navarra, se lo conté y me dio ánimo, me dijo 'fortaleza para defender de verdad Navarra' y que defienda la honorabilidad de una persona que está siendo falsamente acusada".