Bárcenas votó cuando era senador a favor del nombramiento de la magistrada que le juzgará

CONCEPCIÓN ESPEJEL JUZGARÁ A BÁRCENAS Y AL PP

La Fiscalía ha desvelado uno de los argumentos que pueden resultar fundamentales para una posible recusación de la jueza Concepción Espejel. Según los fiscales Luis Bárcenas, como senador, votó a favor del nombramiento de Espejel como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Esa votación fue unánime por parte del Partido Popular. Ahora la jueza, como presidenta del Tribunal, no sólo tiene que juzgar a Luis Bárcenas como uno de los pirncipales acusados en el Caso Gürtel sino también al propio PP como partícipe a título lucrativo. En sus escritos los fiscales también hablan de la relación con la fundación FAES, del otro magistrado, Enrique López, como posible motivo para su recusación. Y añaden que no ponen en duda la imparcialidada de los jueces pero puntualizan que no sólo tienen que ser imparciales sino también parecerlos.