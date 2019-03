Bárcenas recurre a fechas y empresas dudosas para explicar su fortuna ante el juez

laSexta Noticias ha tenido acceso a la declaración del extesorero del PP frente al juez Pablo Ruz. Luis Bárcenas intenta explicar de dónde proceden sus ingresos millonarios y lo hace, aludiendo entre otras cosas a un producto novedoso para solidificar terrenos. También le explica al juez cómo consiguió fortuna cediendo los derechos de una silla novedosa que no existía en el mercado. Hace un recorrido por varias empresas y países pero sin dar demasiados detalles.



El secreto estaba en la arcilla. Bárcenas le dijo al juez que amasó parte de su fortuna distribuyendo un material que sustituía al asfalto. “Era un producto químico que actuaba sobre terrenos, creo recordar que eran arcillosos, que permitían la solidificación del terreno", aseguró Bárcenas al magistrado.

Pero el tino de Bárcenas para los negocios abarcaba mucho más. El extesorero declaró haber ganado otra millonada con un invento norteamericano que vendió a fabricantes chinos. "A través de un grupo norteamericano nos ofrecen la posibilidad de comercializar, voy a llamarlo... una silla novedosa, algo completamente distinto y que no existía en el mercado", declaró. Peo no se quedó ahí y añadió: "Aprovechando un viaje, me parece que a China, entro en contacto con un grupo que puede fabricar la silla y le cedo los derechos. Ingreso en torno a los quince millones de pesetas.

El relato de Bárcenas, al que ha tenido acceso laSexta Noticias está cargado de explicaciones ambiguas, dudas y faltas de memoria a la hora de recordar nombres, fechas o lugares.

En cuanto a sus presuntos papeles, que se investigan aparte, sube la temperatura del enfrentamiento entre los jueces que quieren asumirlos. Gómez Bermúdez, dispuesto a llevar el caso a toda costa. Ha pedido por escrito a Ruz que se retire de la causa. Argumenta que no hay conexión entre la trama Gürtel y los papeles del extesorero.