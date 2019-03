Bárcenas recurre su entrada en prisión, niega que exista riesgo de fuga

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha recurrido en apelación la prisión incondicional dictada el pasado jueves por el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, al entender que tras cuatro años de instrucción no ha dado "signo alguno" de querer fugarse y nunca ha intentado ocultar su capital.



En un escrito de 38 páginas, el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, afirma: "Si en cuatro años mi patrocinado, disponiendo de mejores medios de los que ahora se le atribuyen, no ha huido, no existe fundamento para decir que pudiera pretender hacerlo ahora".



En el recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -el abogado opta por no recurrir primero ante el propio juez Ruz-, presentado esta misma tarde ante el juzgado, el abogado recuerda que Bárcenas fue llamado por primera vez a declarar como imputado en el caso Gürtel hace cuatro años y ha venido compareciendo "desde el primer momento en todas y cada una de las nueve ocasiones que ha sido citado".



Insiste en que el extesorero "jamás" ha faltado a ningún llamamiento y ha dado siempre, salvo en la última comparecencia sobre la pieza de los llamados papeles de Bárcenas, las explicaciones pedidas por el juez, lo que califica como un "comportamiento positivo de colaboración".



"Difícilmente puede encontrarse precedente alguno en nuestra historia judicial en el que quien ha comparecido hasta en nueve ocasiones ante los órganos jurisdiccionales (...) y sin variación sustancial de las circunstancias concurrentes sea sometido a la privación de libertad", añade.



Como ejemplo de la inexistencia de riesgo de fuga, el abogado recuerda que cuando hace unos meses se publicó en varios medios que se iban a solicitar medidas cautelares contra él, Bárcenas estaba de viaje en Canadá y regresó a España.



En cuanto a que, tal y como justificó el juez, el extesorero del PP tenga un ingente patrimonio en el extranjero, el escrito remarca que ha tenido ese dinero (hasta 48 millones solo en bancos de Suiza) desde hace años. "Si ese patrimonio desconocido durante años para la justicia no ha sido utilizado por mi mandante para situarse fuera del alcance de la misma (...), es evidente que ahora no puede emplearse el argumento de que dispone de ese mismo patrimonio", asegura al respecto, y agrega que además ahora sus cuentas están bloqueadas por orden del juez.



Además, explica que "la totalidad" de los fondos de que ha dispuesto Bárcenas en el extranjero "se encuentra y sigue encontrándose en los mismos bancos" en los que empezó a ingresar el dinero de sus actividades empresariales en los años 80 del siglo pasado, lo que "difícilmente puede ser entendido como ocultación o actuación tendente a hacer desaparecer" el dinero.