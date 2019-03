Bárcenas recurre el bloqueo de parte de sus cuentas para poder pagar su defensa

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha recurrido directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el último bloqueo ordenado por el juez Pablo Ruz de cuatro cuentas relacionadas con él y con su mujer porque, además de considerar que la medida no está fundamentada, le impiden hacer frente a pagos vinculados a los "profesionales que trabajan en su defensa jurídica".



Tres de los depósitos fueron abiertos en una sucursal de Bankia en el Barrio de Salamanca de Madrid a nombre del exsenador 'popular', su esposa Rosalía Iglesias y la empresa Conosur Land SL, que pertenece a ambos. El cuarto se encuentra ubicado en el Atlantic Capital Bank de Atlanta (Estados Unidos) a nombre de La Moraleja SA, presidida por el hijo del también extesorero del PP Ángel Sanchís.



En relación con una de las cuentas de Bankia en Madrid, el escrito de sus aún abogados Alfonso Trallero y Miguel Bajo - quienes este lunes renunciaron a seguir con su defensa- hace mención a la "gravísima limitación del derecho de defensa" del que fuera senador del partido popular imputado en el "caso Gürtel".



El recurso apunta que los dos movimientos que destaca el auto de Ruz están "libres de contaminación delictiva alguna" y responden concretamente a pagos realizados a "los profesionales que trabajan en su defensa jurídica y a los peritos a quienes su defensa ha solicitado igualmente opinión profesional".



Así, de esta cuenta se destaca una transferencia realizada el pasado 8 de marzo al Banco Espirito Santo por el pago de una minuta a Ramírez & Salto Asesores Tributarios, que son los que elaboraron el informe pericial aportado por la defensa de Bárcenas frente a la comparecencia celebrada frente al juez Ruz el pasado 25 de febrero.



También se señala una transferencia del pasado 24 de abril al Banque Cantonale de Ginebra a favor de la sociedad BCCC Avocats SARL para pagar los honorarios de Jean-Marc Carnicé, a quien el extesorero del PP encomendó su defensa en el procedimiento por blanqueo de capitales que se sigue internamente en Suiza.



Según los abogados de Bárcenas dichos movimientos "están fuera de toda sospecha" puesto que Carnicé es uno de los profesionales más prestigiosos de Ginebra y vicedecano del Colegio de Abogados de dicha ciudad, "por lo que no parece muy certero dudar de que una transferencia ordenada a favor del mismo tenga relación con un delito de blanqueo de capitales".



En términos generales, el auto dictado por el juez Ruz "no fundamenta, exterioriza ni razona con la mínima solidez" la adopción de la medida del bloqueo de cuentas puesto que no obedece "a la constatación de unos indicios mínimamente serios ni contrastados de que dichos fondos provengan o hayan sido utilizados para fines delictivos".



Para Bárcenas, los motivos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para realizar estos bloqueos proceden de una sospecha "genérica, ambigua y por determinar" de que dichas operaciones estarían relacionadas con el delito de capitales.



Sobre las cuentas a nombre de su esposa, afirma la defensa de Bárcenas que la privan de sus medios de vida en base a dos movimientos bancarios "de los que es total y absolutamente imposible inferir dato alguno de su relación con un hecho delictivo".



En este caso, se trata de una transferencia por 11.000 euros recibida desde el LGT Bank de Liechtentein que según el recurso "es la devolución del pago previo para la realización de un viaje de esquí que finalmente no se produjo".



Añade la defensa que estos últimos bloqueos son innecesarios porque el juez conoce que por muy elevadas que pudieran ser las cantidades finalmente a asegurar, nunca lo serían tanto como para exigir el bloqueo de estas cuatro cuentas dado que Sólo en Suiza el exsenador del PP posee activos por valor de 20 millones de euros.



Finalmente, recuerda que, al estar en prisión desde el pasado 27 de junio, los bloqueos acordados "no pueden justificarse tampoco desde el punto de vista del aseguramiento de los fondos para evitar que puedan producirse transferencias o desapariciones de dinero".