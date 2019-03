Bárcenas podría ocultar otra fortuna en las Bermudas

SEGÚN SOSPECHA LA UDEF

La fortuna de Bárcenas no se quedaría solo en las cuentas de Suiza y EEUU. Según algunos medios, tiene todo un entramado de sociedades para blanquear dinero en las Bermudas. La UDEF sospecha que el extesorero del PP no está él solo detras de estas cuentas. Bárcenas dijo que hablaría en sede judicial, pero ya ha hablado antes, para decir que no hubo sobres.