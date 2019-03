Barcelona impone 12 multas de 5.000 euros a bancos que tienen pisos vacíos

Ada Colau castiga ha empezado a multar a los bancos que tienen pisos vacíos con multas de 5.000, "se han impuesto las primeras 12 sanciones, y se mantienen más de 60 expedientes abiertos". La alcaldesa de Barcelona ha anunciado que pondrá 12 multas a BBVA, Sabadell, ya la Sareb.



"Se produce una sanción de 5.000 euros para instar a que esa vivienda se ponga a disposición de alquiler social" explica Colau. Una medida que para la bancada popular debería ir más allá "está bien que multe a los bancos pero lo que primero debería hacer es automultarse ella misma por las más de 4.000 viviendas sociales sin ocupar que hay en la ciudad" expresa Alberto Fernández, presidente del PP de Barcelona.



La alcaldesa de la ciudad condal asegura que su intención no busca quedarse en la mera sanción "que finalmente esto sea un incentivo para el alquiler social", es decir, seguir poniendo soluciones a gran número de desahucios que castigan a Barcelona.



Noticia que han recibido con entusiasmo la Plataforma de Afectado por la Hipoteca, "esperamos que esto no quede en un gesto simbólico, y la viviendas cumplan su función social" recalca el portavoz de la PAH.



No es el primer ayuntamiento que decide multar a un banco por tener viviendas vacías .El consistorio de Tarrasa fue el primero en Cataluña en multar a bancos por tener pisos vacíos. Ninguna entidad financiera ha querido pronunciarse al respecto hasta el momento.