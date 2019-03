El banco Euro Pacific Bank niega que Pablo Iglesias cobrara, a través de su entidad, más de 270.000 euros de Venezuela

El supuesto pago del Gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias sigue dando que hablar. El banco a través del que se efectuó la presunta transacción desmiente la noticia. A través de un comunicado, Euro Pacific Bank niega haber tenido una cuenta bancaria con Pablo Iglesias y reafirma las palabras del líder de Podemos.



"No es cierto desde principio hasta el final, yo sólo tengo dinero en un banco y lo que tengo está publicado en la web de Podemos", niega el líder de la formación morada. Además, Pablo Iglesias duda de la veracidad del documento y pone el asunto en manos de la justicia. "Yo no he puesto mi firma ni tengo ninguna cuenta en paraíso fiscal, que el documento se haya fabricado, lo tendrá que investigar la Policía. Yo estoy convencido de que así es", afirma.



Este viernes, 'OkDiario', publicaba el extracto bancario en el que aparecía el nombre del secretario de Podemos y la cantidad pagada, más de 270.000 dólares. El pago se habría efectuado en 2014, unos meses antes de las elecciones europeas, pero la postura del banco es clara y asegura que investigará la difusión de ese documento.

Misma posición, la de Pablo Iglesias, que emprenderá acciones legales porque, dice, que todo obedece a una campaña de difamación contra Podemos ante la convocatoria de nuevas elecciones.