El director de campaña del PP, Jorge Moragas, ha afirmado que no le parece "ningún drama" que el expresidente del Gobierno José María Aznar no tenga previsto participar en los actos de campaña de los populares de las elecciones generales.



"No ha sido posible encajar la participación concreta de Aznar en ningún acto de campaña y tampoco me parece ningún drama", ha afirmado Moragas en la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP en Madrid para explicar detalles de la campaña.



Moragas ha dicho desconocer si Aznar tenía la "agenda libre" para asistir a alguno de los mítines, pero ha remarcado que no ha habido opción a incluirlo en ninguno de ellos. No obstante, al término de la reunión, fuentes del PP han explicado que aún no está cerrada la puerta de forma definitiva a que el expresidente del Gobierno pueda intervenir en algún acto.



"Nada es imposible", según las fuentes, que han apuntado que se ofreció a Aznar la posibilidad de contar con él en alguna cita, pero no se pudo concretar. Aznar, en un comunicado de la Fundación FAES, se mostró crítico con el PP al día siguiente de las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre al considerar que habían dejado al partido ante "el peor escenario posible". Días después, el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, afirmó, al ser preguntado por Aznar, que él no se dirigía a la gente con comunicados, sino que decía las cosas "a la cara".