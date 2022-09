Isabel Díaz Ayuso ha tachado de "apaño" la propuesta de Bruselas para los beneficios de las energéticas. En una entrevista en 'La Razón', la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegura que no le gustan ni las propuestas europeas ni las del Gobierno. De hecho, considera que las intervenciones del mercado son ocurrencias de última hora y no ayudan a los ciudadanos.

"Todo lo que en estos momentos no sea reducir gastos y reducir impuestos son solo apaños", ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, destacando que es partidaria de "no gravar nada" y afirmando además que "hay intervenciones en el libre mercado que luego tienen efectos más perjudiciales".

Con todo, entre la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar los beneficios a las compañías y la de la UE, argumenta que prefiere la de Bruselas porque "opta por gravar los beneficios y no la facturación". "Prefiero, como propone la UE, que el destino final de los fondos recaudados sea reducir directamente el coste de la factura de los ciudadanos, y no que el dinero se lo quede Hacienda, como quiere Sánchez", ha criticado durante la entrevista en el citado medio.

Con estas palabras, la también presidenta del Partido Popular madrileño contradice a Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista en El Objetivo afirmó que si el Gobierno de España hacía la misma propuesta que la Comisión Europea en materia de impuestos a las eléctricas "tendrá" el voto de su partido.

"Si las empresas contribuyen a rebajar los recibos de los vulnerables, nosotros diremos que sí, y si el Gobierno de España hace esto tiene nuestro voto, como no lo hace, no lo va a tener. Si el Gobierno hace la misma propuesta que la Comisión Europea, tendrá nuestro voto, pero es que no la hace. El Gobierno está gravando la facturación de una compañía, no los beneficios", dijo entonces, apostando así por la propuesta de Bruselas.