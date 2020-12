La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Juan Carlos I ha ido pagando sus "problemas actuales, bien con Hacienda, bien con Justicia", con disculpas y también con la abdicación y, "a partir de ahí, todos somos iguales ante la ley".

Tras conocer el anuncio de fuentes del entorno de Juan Carlos I que afirman que no volverá a Zarzuela por Navidad, Isa Serra ha recordado a la presidenta en la Asamblea de Madrid que hace unos días afirmó que "no todos somos iguales ante la ley" para defender la monarquía, y le ha preguntado "cómo puede tratar de aparentar combatir la corrupción cuando la está defendiendo". Ayuso ha respondido asegurando que el problema de Podemos con la monarquía "no es tanto con Juan Carlos I, sino con Felipe VI porque es el rey de todos los españoles".

"Yo cuando dije el otro día: todos somos iguales ante la ley, lo dije en numerosas ocasiones, lo que pasa es que es el problema con la monarquía, que lo mezclan todo", ha dicho Ayuso. En este punto, ha defendido la trayectoria del rey emérito, "el artífice" de un paso de una dictadura a una "democracia plena en la que todos los cargos públicos fueron electos", se convirtió en el primer rey de una Constitución española "de todos y no de una parte", con la que se llamó "a volver a España a todos los exiliados", se legalizó el Partido Comunista, o "se amnistió a todos los presos políticos".

"Sus problemas actuales, bien con Hacienda, bien con Justicia, para empezar ya los ha ido pagando con disculpas y también con la abdicación, y a partir de ahí todos somos iguales ante la ley", ha dicho Ayuso, que en este punto ha puntualizado que "no somos todos iguales" porque Juan Carlos ha dejado "un legado histórico" y Unidas Podemos "sólo han dejado pobreza, miseria y odio".

El Gobierno muestra su "apoyo a la monarquía"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a diferenciar las presuntas actividades ilícitas que rodean al rey emérito de la Casa Real. Robles ha asegurado que el monarca "tendrá que estar a disposición de la justicia, porque nadie está por encima de la ley" y, por tanto, "si le llamaran a declarar tendría que venir".

No obstante, la ministra ha insistido en que "una cosa son las actividades del rey emérito y otra cosa es la monarquía como institución". Actualmente "perfectamente representada por el actual rey", ha dicho. Robles ha destacado que "el comportamiento de Juan Carlos I es absolutamente rechazable, pero no pueden en ningún caso cuestionar a la monarquía como institución".

"Un país serio no puede estar continuamente cuestionando sus instituciones", ha recalcado la ministra, que ha asegurado que la línea del Gobierno es clara y ha sido marcada por el propio presidente: "Apoyo a la Constitución y a la monarquía parlamentaria".

"Necesitamos una explicación"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también se ha pronunciado al respecto en Espejo Público, donde ha asegurado que "es comprensible que el emérito esté fuera", y ha remarcado que él tuvo una relación "estupenda y afectuosa" cuando era presidente.

"Siempre he pensado que era bueno que antes o después, sin prisa, nos explicara algo. Creo que la gran mayoría de españoles está deseando ser comprensivo y mantener ese apoyo", ha destacado Zapatero, que ha remarcado la "importante" actuación del emérito en su trayectoria como jefe del Estado.

"Necesitamos una explicación sin prisa y razonable que ayude a la monarquía y al rey Felipe VI", ha insistido el expresidente, que ha asegurado que espera que eso se produzca y "aprendamos de los errores que se han podido cometer". En este sentido, Zapatero se ha mostrado partidario de regular la institución monárquica: "Cuando las cosas están reguladas, institucionalizadas, normalmente tienes menos riesgos".

"Allí donde hay más lagunas existen más riesgos de cometer errores, eso quien ha gobernado lo sabe bien", ha zanjado el presidente, que no ha descartado que para ello haya que pasar por acabar con la inviolabilidad del rey en sus cuestiones personales.