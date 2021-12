La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a ser, un día más, protagonista de la polémica. En esta ocasión, a cuenta de las medidas efectivas para frenar la expansión de contagios de coronavirus ante el repunte de casos registrados en esta sexta ola y con la variante ómicron cada vez más presente. Díaz Ayuso se ha mostrado a favor de abogar por la "responsabilidad individual" y ha rechazado, por el momento, ampliar las restricciones.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a 'esRadio': "Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva. Estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, cerrando aulas completas, mandando por teletrabajo a todo el mundo, y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario". En este sentido, ha alabado el papel de su Gobierno en la lucha contra el virus.

"Si no fuera por la decisión inequívoca de la Comunidad Madrid y firme en todo momento, hoy muchas comunidades, de cara a la Conferencia de Presidentes de esta semana, llevarían otra vez los cierres. Pero se ha demostrado que los ciudadanos no aguantan más, que están cumpliendo las normas, que se están confinando, que están con mascarillas y con vacunas, y todavía me hablan de volver a cerrar", ha denunciado Ayuso.

La presidenta ha insistido en que no va a "olvidar lo que ha pasado aquí", precisando que "nos han encerrado de manera masiva sin alternativa, que han ido contra la economía y los ciudadanos no aguantan más". Frente a esta situación, ha aseverado que desde la Comunidad de Madrid han sabido "conjugarlo todo", y ha reiterado: "Los cierres masivos no protegen del virus. Cuando el virus está en todos los rincones tiene que empezar la responsabilidad individual, allá donde también las Administraciones no puede llegar".

Hemos liderado la situación sanitaria, ahora la izquierda y el Gobierno de Sánchez intentan apropiarse de la estrategia"

"Hemos sido en todo momento los que hemos estado liderando la situación sanitaria porque ahora intenta la izquierda y el Gobierno de Sánchez apropiarse de la misma", ha criticado la dirigente madrileña, advirtiendo de que en el Gobierno madrileño sí han ido "directamente contra el virus y no contra la libertad" de los ciudadanos: "Esa es la estrategia que hemos mantenido siempre". Una estrategia que ahora "no tiene sentido cambiarla", dada la situación epidemiológica actual.

De hecho, Ayuso cree "que es la mejor" estrategia: "A estas alturas no tiene sentido cambiarla, y mucho menos con ómicron. Lo que hemos visto es que el Gobierno no tiene un plan, nunca lo ha tenido". La presidenta ha cargado incluso contra el exministro de Sanidad Salvador Illa: "No hay nadie al volante y cuando estaba el señor Illa en la primera ola dejó a Madrid la última, arruinando innecesariamente a miles de familias sin motivos. Después se inventaron una situación de la pandemia que no existía en septiembre y que era solamente para darle alas al ministro".

Cambiar la estrategia de cuarentena

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista ha venido dado por la intención de Ayuso de pedir a Sanidad un cambio de criterio en las cuarentenas para que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse ante los casos de ómicron: "La Consejería de Sanidad va a proponer al Ministerio que las personas que hayan estado en contacto con un positivo, solamente en contacto, pero que estén vacunada con la pauta completa, no tengan por qué estar haciendo estas cuarentenas".

Ahora mismo, en el protocolo de actuación de Sanidad indica que "únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados" en casos producidos "por variantes Ómicron, Beta o Gamma", y se precisa: "La confirmación del tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico, por lo que esta medida debe aplicarse también a aquellos casos en los que exista sospecha bien por información preliminar a través de PCR específica bien porque el caso forme parte de un brote que incluya casos producidos por dichas variantes".

Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado a laSexta que "según la estrategia del Ministerio, actualmente la cuarentena, pese a estar vacunado, se contempla con ómicron y otras variantes", y que eso es precisamente lo que quieren cambiar "porque actualmente ya casi todo es Ómicron". En esta línea, ha destacado que "la vuelta al colegio en principio está pensada con normalidad" y que buscarán un acuerdo con Sanidad "para que en las aulas suceda lo mismo: que los niños que den positivos estén en sus casas, pero que la vida siga para que no tengamos que estar todos encerrados".

Finalmente, se ha posicionado en contra del uso de pasaporte COVID para entrar en distintos establecimientos y espacios interiores: "Yo solamente estaba de acuerdo el año pasado, cuando lo propuse en otro sentido, y fue crucificada mediáticamente. Pero no era en el sentido de ahora. En estas semanas no estaba sirviendo para hacer frente a nuevas olas porque el pasaporte no te demuestra si alguien está infectando, que es la clave".