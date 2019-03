Los ayuntamientos prefieren que los plenos sean sin cámaras

El del vídeo es sólo uno de los muchos casos en los que se sigue prohibiendo a los ciudadanos grabar los plenos del ayuntamiento y esta es la actitud que toman los agentes mientras un miembro de la Plataforma 'Graba tu Pleno' trata de explicarle que no está haciendo nada ilegal. Pero la orden es clara: desalojo.



Las protestas por estas actitudes han conseguido que el consistorio de Mojacar del Partido Popular acceda a grabar sus plenos, inlcuso la alcaldesa fue juzgada por impedir una grabación.



También está el caso de Huelva. No quieren testigos y no es la primera vez que impiden la presencia de cámaras. La presión ciudadana ha conseguido que se pueda grabar también en Espartinas, Sevilla, pero siempre que se sigan algunas normas como estas: acreditaciones primero para los grupos políticos, obligación de facilitar una copia al ayuntamiento o utilizar siempre trípode.

Sin imágenes como estas no veríamos nada de los que pasa dentro de los plenos, donde se debaten y aprueban medidas que nos afectan a todos los ciudadanos. Los plenos son públicos pero municipios de toda España se empeñan en restingir el derecho a grabarlos.