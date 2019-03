De ayudar a Ángel Nieto a reparar su moto al "¿por qué no te callas?": 39 años de anécdotas 'reales'

39 años de reinado dan para mucho. Anécdotas de quirófano, como recuerda Ángel Villamor. Cinco operaciones en cinco años. Un rey con gen de deportista. A Ángel Nieto, sin embargo le pilló por sorpresa que el rey ejerciera de mecánico de su moto de agua un verano en Mallorca.

Claro que en ella iba el príncipe. Un rey cercano, a veces demasiado, como recuerda la periodista Pilar Urbano en una recepción junto a la reina Sofía: "Me cogió del cuello, y le dijo a Sofía cuidado con esta que todo lo cuenta y le dije como no me soltaba. Que tocar cuesta más".

Mucho le tocaron las palmas la última vez que estuvo en las ventas. Minuto y medio de ovación cerrada. Plaza en pie. Sin duda uno de los momentos que pasará a la historia es el “¿por qué no te callas?”. Trinidad Jiménez lo vivió en primera línea. Anécdotas, experiencias que seguro nuestros protagonistas querrán tener ahora con Felipe VI.