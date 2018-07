El fiscal José Perals pide para el acusado, Ernest Bru, una pena de nueve meses de prisión por un delito de injurias al rey. El hombre de 38 años difundió su mensaje a sus 349 seguidores.

"Mirad: Me cago en el Rey y en la Reina, monarquía hijos de puta, viva ETA. O lo que es lo mismo, no sois más tontopollas porque no entrenáis", fue el mensaje publicado en su cuenta @Brut666, según precisa el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.