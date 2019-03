Carlos Fabra se sienta en el banquillo de los acusados

Arranca el juicio a Carlos Fabra por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. El expresidente de la diputación de Castellón está acusado de utilizar su poder político para lucrarse a través del empresario Vicente Vilar. Vilar ha atendido a la sesión esposado, puesto que actualmente cumple condena por agresión sexual a su exmujer, también en el banquillo. La acusación ha definido a Carlos Fabra como un "mago" de los fines ilícitos.

Nadie del partido lo esperaba a la entrada de los juzgados, aunque sí ha recibido algún apoyo. Carlos Fabra ha llegado serio, acompañado únicamente por su escolta y sin ganas de atender a los numerosos medios que aguardaban su llegada. "No voy a hacer ninguna declaración a nadie".



Ya dentro, se ha sentado por primera vez en el banquillo de los acusados. A su lado, su ex mujer, con la que ha comentado partes del escrito de acusación, que lo señala como intermediario para favorecer al empresario Vicente Vilar, a cambio de comisiones.



La Fiscalía pide 13 años de prisión para el ex presidente del PP en Castellón por tráfico de influencias, cochecho y delito fiscal. Este último prescrito, según su defensa. Entre las 79 personas llamadas a declarar en el juicio, se encuentran los que fueran ministros con el presidente Aznar: Celia Villalobos, Arias Cañete y Jesús Posada.