Pablo Casado sigue sin pronunciarse sobre los ataques de Cayetana Álvarez de Toledo a laSexta a pesar de que ha sido preguntado en varias ocasiones sobre si comparte los agravios a la libertad de prensa de su portavoz. "Mucha gracias", se ha limitado a decir ante las cuestiones.

Quien sí se ha pronunciado ha sido la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha condenado tajantemente las intimidaciones por parte de políticos a los periodistas: "La APM considera intolerables las amenazas a la prensa en un país democrático donde rige la libertad de prensa y la libertad de información".

"La Asociación exige que se respete el trabajo de los periodistas y su tarea de vigilancia de las actuaciones de los poderes públicos, en lugar de que se extiendan las manifestaciones y amenazas hacia los medios que son críticos con quienes ostentan el poder. Sin libertad de información desaparece el resto de las libertades y se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formar su propia opinión", han señalado en un comunicado.

Mientras tanto, en el PP siguen desmarcándose de las palabras de Álvarez de Toledo. Es el caso del vicesecretario general de Política Territorial, Antonio González Terol, que ha indicado que "en este caso no estuvo acertada", palabras a las que se ha "sumado", Carlos Iturgaiz, candidato del PP en Euskadi.

No es en lo único en lo que la portavoz del partido se queda sola: mientras el PP ha presentado para la semana del 8M una campaña llamada 'Mujer por encima de todo' en la que llama "a la unidad de todas las mujeres", Álvarez de Toledo no se une. "A mí que no me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado 'mujeres'", ha dicho.

El PP participará este año en la manifestación feminista porque, dicen, hay motivos. "Hoy las mujeres no viven en igualdad plena de oportunidades", denuncia Javier Maroto, algo que Cayetana ve diferente: "Hagamos un ejercicio colectivo y miremos lo que hemos avanzado las mujeres en estos 40 años, es absolutamente impresionante". Ella no acudirá a la manifestación del 8M.