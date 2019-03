La Asociación de Víctimas del Terrorismo protesta en la calle contra "la traición del Gobierno"

Cientos de personas, muchas pertrechadas con banderas de España, se han concentrado en la madrileña plaza de Colón convocadas por la AVT bajo el lema "No más traiciones", donde la presidenta del colectivo, Ángeles Pedraza, ha lanzado un duro discurso contra la política antiterrorista actual de Mariano Rajoy y el Ministerio del Interior.

Pedraza ha recriminado al Ejecutivo que en más de tres años de legislatura no ha hecho nada en materia antiterrorista contra ETA más que seguir la hoja de ruta del anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Estamos aún peor que hace tres años", ha lamentado Pedraza quien pese a creer que el Gobierno no ha negociado con la banda, más de cien presos están en libertad, "ETA está en las instituciones", se haya regularizado la situación de 125 terroristas huidos y los etarras "son recibidos y enterrados como héroes".



Tras enumerar el listado de "tareas pendientes" como la detención de todos los etarras con causas pendientes, el desmantelamiento de zulos o iniciar la ilegalización de partidos afines a ETA, la presidenta ha defendido que España necesita gobernantes que tomen la iniciativa. Y ha añadido: "Gobernantes que muestren coraje democrático y claridad moral. Que no se arruguen, ni se pongan de perfil ni traicionen nuestra confianza".

Pedraza ha sido especialmente dura contra el Ejecutivo, al asegurar que las víctimas se sienten "traicionadas por el Gobierno y el Ministerio del Interior". Ha subrayado que "la concentración es para alzar la voz contra aquellos que tanto nos prometieron cuando estaban en la oposición y que ahora que están en el Gobierno nada han hecho" porque las víctimas están "cansadas de palmaditas en la espalda y promesas incumplidas".



En concreto, la presidenta de la AVT ha aludido a los compromisos de ilegalizar Bildu, Sortu y Amaiur, la reparación de las víctimas a través de la justicia, de permitir a "los exiliados por culpa de ETA" votar en sus lugares de origen e "impedir actos de enaltecimiento del terrorismo".



"Hoy, algunos se dan cita en una convención de partido en Ifema , en referencia al PP, lugar macabro para las víctimas", ya que fue allí donde tuvo lugar el velatorio del 11M, ha continuado. Ha denunciado: "han intentado silenciarnos, han intentado anularnos, boicotear este acto, desprestigiarnos, reducirnos al importe económico de una subvención".

La concentración ha estado precedida por vídeos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando aún estaba en la oposición, comprometiéndose a luchar contra el terrorismo y a estar con las víctimas. Posteriormente, el acto ha comenzado con el testimonio de diez víctimas del terrorismo, así como de los representantes del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) Alfredo Perdiguero y la asociación de la Guardia Civil Asigc Profesional José Antonio Méndez.

Durante su intervención, Méndez ha anunciado que la asociación prevé personarse como acusación particular contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por sus declaraciones en las que animaba a dar "jaque mate" a la Guardia Civil.

El diputado de UPyD Tony Cantó ha asistido a la concentración y ha señalado a los medios que su partido "siempre ha estado con las víctimas, en la calle y en las instituciones", algo que continuará haciendo porque "nos parece que mucha gente se está olvidando de ellos".

Por su parte, el portavoz de ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado ha pedido "trabajar codo con codo con el resto de partidos políticos, agentes sociales y la sociedad civil para entre todos conseguir que el terrorismo desaparezca", mientras que el secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado que "la teoría de que el terrorismo ha sido derrotado es totalmente falsa".