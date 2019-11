Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, aseguró que el feminismo es "un cáncer" que "utiliza dinero público para no hacer nada". Además, dijo que lo que hace el feminismo ante "los asesinatos y maltratos a mujeres es utilizar dinero público para no hacer nada".

En esta línea, Rubio apuntó: "Hay muchas más denuncias falsas instrumentales y parece que por el hecho de ser mujeres hay que creerlas sí o sí y todos conocemos que muchas utilizan esto para conseguir beneficios en el divorcio".

Rápidamente los grupos de izquierda contestaron a la diputada de Vox calificando sus declaraciones de "barbaridad". Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, defendió que las políticas de prevención contra la violencia machista son necesarias. María Pastor, de Más Madrid, denunció que "las mujeres son acosadas y discriminadas por el hecho de ser mujer a pesar de los acuerdos estatales en materia de violencia machista". Por su parte, Sonia Conejero, del PSOE, apuntó que "el machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden"

Tras las palabras de Alicia Rubio comparando el feminismo y el cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer también ha respondido.

A través de su cuenta de Twitter, la AECC ha mostrado su repulsa. "No nos gusta el uso de la palabra cáncer en un entorno que no es el sociosanitario y con una connotación negativa y a las 1,5 millones de personas afectadas tampoco. Estas palabras de Alicia Rubio no han sido las más afortunadas", ha afirmado.

La respuesta ha contado con una gran repercusión en las redes sociales con cientos de retuits y 'me gusta'.