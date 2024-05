Desde España, alejados miles de kilómetros de lo que ocurre en su tierra natal, ciudadanos palestinos lamentan el drama que se vive en la Franja de Gaza, donde los ataques se siguen sucediendo día tras día. En laSexta hablamos con Said Muti Shurrab y Hadil Almajdalawi, dos palestinos que cuentan cómo siguen la actualidad del conflicto que se vive en Palestina.

"Todo lo han acabado", comenta Said mientras ve en televisión las últimas noticias sobre los ataques israelíes, preguntándose si a Israel "no le da pena" haber acabado con 36.000 personas, entre las que se incluyen niños y mujeres. También celebra que España reconozca el Estado palestino, algo que ve como "el único camino" para su pueblo: "Nosotros solos no podemos luchar contra la política americana e israelí".

Por su parte, Hadil confiesa que su padre "no tiene dónde vivir" a sus 78 años y que, hasta el momento, ha perdido a 75 miembros de su familia en los ataques de Israel. Hace 15 años se instaló en Madrid con su marido y sus tres hijos y cree que su pueblo está "en consonancia con los valores europeos", como son "la dignidad humana, respetar la ley y los Derechos Humanos".

Ahora, confía en que, con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, Irlanda y Noruega, el mundo reaccione ante los ataques de Israel.