Todo listo para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. A horas para que se produzca, se han difundido imágenes del ensayo de este martes en el Valle de los Caídos y en el helipuerto y cementerio de Mingorrubio, con un coche fúnebre seguido por otros tres vehículos que hace el recorrido desde la explanada hasta el helicóptero

Está previsto que la exhumación comience a las 10.30 de este jueves 24 de octubre y termine todo el operativo tres horas después ya en el cementerio de Mingorrubio. Será un día histórico que pone fin a casi año y medio de litigios de la familia del dictador con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En El Pardo, este miércoles, algún nostálgico del régimen ha pegado carteles donde da las "gracias" al dictador "por liberar a España del comunismo". En otros se lee "El Valle no se toca" con la imagen de Franco o sobre los colores de la bandera de España. En cualquier caso, son pocos los ejemplos de exaltación que nos encontramos. Es un barrio de 3.456 vecinos y hay opiniones de todo tipo. Hay quien lo considera un error: "¿Para qué vas a mover eso ahora?", dicen a laSexta. "Yo ya he dicho que ahí no, prefiero que me incineren", afirma otro.

Medidas de seguridad

La seguridad es máxima estos días, tanto en el cementerio de Mingorrubio como en el Valle de los Caídos, donde los medios de comunicación han ido ocupando los espacios reservados a la prensa, aunque será una señal común la que ofrezca las imágenes de lo que ocurra en la explanada.

En el interior de la Basílica se ha instalado un escáner y un detector de metales para evitar que se tomen imágenes. No obstante, sobre la tumba de Franco se ha instalado también una carpa como medida adicional de seguridad a la que sólo tendrán acceso dos familiares del dictador, los operarios de la empresa funeraria de Humberto Sepúlveda, un forense y las autoridades del Estado, entre ellas la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino, que tiene el cometido de levantar acta de la exhumación.

La operación para sacar el féretro se calcula que durará una hora. Hay que retirar la lápida de 1.500 kilos que cubre la tumba, sacar el féretro de madera, en el que dentro hay otro de zinc, y trasladarlo durante 50 kilómetros hasta el cementerio. Cuatro gatos hidráulicos levantarán la gran losa de mármol que cubre el foso de hormigón y plomo.

La familia sacará a hombros el ataúd con los restos del dictador.

El prior del Valle hará entonces un breve responso y será la familia la que saque a hombros el féretro hasta el coche fúnebre y lo llevará hasta un helicóptero, si el tiempo lo permite. Tanto este, como los coches, estarán duplicados para evitar imprevistos. Menos de 15 minutos de trayecto en un helicóptero en el que viajará la ministra de Justicia, y algún familiar.

Ya en Mingorrubio, dentro de la cripta, el sacerdote Tejero celebrará una misa privada. Taparán entonces el féretro con la bandera que lo cubrió cuando fue enterrado en el 75. Todo el proceso se estima que cuesta unos 63.000 euros y durará unas tres horas.