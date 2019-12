El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo con motivo de su último día en el Congreso de los Diputados. En él, ha agradecido la oportunidad de formar parte de la Cámara Baja, lo que ha considerado "un honor".

"Hoy es el último día para recoger las cosas, aquí en el Congreso de los Diputados, y no he querido dejar de pasar por esta Cámara simbólica, maravillosa, que representa al pueblo español", ha señalado.

"Aquí estuve sentado durante cuatro años, para representar a millones de españoles junto a mis compañeros, porque nos disteis la oportunidad de ser vuestra voz", ha apuntado Rivera.

El que fuera candidato de Ciudadanos dimitió tras las elecciones del 10N, en las que su formación obtuvo tan solo 10 escaños.

"Como sabéis, me marcho. Porque para mí ser diputado es un honor, una responsabilidad, no es solo una nómina", ha explicado en relación a su marcha.

Rivera también ha aprovechado para dar las gracias a todos: "A los que han trabajado aquí, a los que me han acompañado, a los diputados y a las personas que han votado a otros partidos".

"Estoy agradecido profundamente y lo estaré siempre a este país por haberme dejado ser parte de su voz. ¡Viva la libertad!", ha concluido.