Así han sido los tres meses de indecisión de la CUP

Las aspiraciones independentistas de la CUP y Junts Pel Sí quedaron diluídas la misma noche del 27S. "Un 47% no es un 51% y, por lo tanto, no podemos salir a hacer una declaración" explicaba Antonio Baños, líder de la CUP.

Desde entonces, la formación anticapitalista liderada por Antonio Baños se ha mantenido firme en su postura. "No investiremos al president Mas" señalaba Baños. Una idea que han insistido una y otra vez, "no es que no vayamos a votar, es que no votaremos sí", insistía.

Según la formación, sus razones para la negativa era porque nunca podrían aceptar un president como Mas vinculado a recortes y privatizaciones. Y cumplieron su promesa ya que en la primera sesión de investidura en el Parlament, Mas no logró mayoría suficiente para convertirse en president y en la segunda, se volvió a imponer el 'no'.

"Es un no, pero es un no tranquilo" explicaba el líder de la CUP, a lo que Mas respondía que "preferiría un sí intranquilo que un no tranquilo".

Desde Junts Pel Sí, además, han intentado tender la mano a la CUP: "Hoy podemos desbloquear esta investidura" indicaba Mas en noviembre. Por su parte Francecs Homs, conseller de presidencia en funciones lo calificaba como un "llamamiento claro a la CUP porque Junts Pel Sí ya se ha movido".

Incluso Oriol Junqueras, de ERC, ha pedido a la formación de Baños una postura clara en varias ocasiones. "Necesitamos una estabilidad parlamentaria para que el Gobierno gobierne" señalaba Junqueras.

Para tomar esa decisión, la CUP dejó en manos de sus bases apoyar o no a Artur Mas, y en esa ocasión, también dijeron 'no'. "Si ellos proponían como candidato a Artur Mas y hoy siguen haciéndolo, no se han movido", añadía Benet Salellas.

A pesar de que desde Junts Pel Sí han presionado a la formación anticapitalista para evitar nuevas elecciones. "Decían que no querían elecciones anticipadas. Valoren, es una opción" decía Mas. Tres meses después, el Consejo Político de la CUP ha dado la espalda definitivamente al president en funciones, lo que deja a Cataluña al borde de unas nuevas elecciones.