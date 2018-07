El arzobispo de Madrid perdona a Maestre "A cierta edad todos hacemos cosas indebidas"

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha disculpado a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por su 'asalto' a la capilla de la Universidad Complutense (UCM) porque "a una edad" se hacen cosas que después se ve que "no debieran hacerse así".



Según ha informado Telemadrid en un comunicado, el arzobispo de Madrid ha afirmado que Rita Maestre le pidió un encuentro para pedirle disculpas por el 'asalto' a la capilla de la Complutense, pero ha indicado que no quiere que le metan "en el juego de la misión que tienen los jueces o los políticos". "En Madrid estoy de pastor, y la recibo a ella o a quien sea cuando me lo piden. Y mi perdón, mi entrega, mi servicio mi fidelidad quisiera que fuese igual para todos", ha señalado.



Osoro ha explicado que la vio "muy cercana", que él también estuvo a gusto en la entrevista y ha sostenido que todos hemos "tenido dieciocho y diecinueve años".



"No sé lo que habrán hecho otros, pero si sé lo que he podido hacer yo. Y con esto no quiero justificar absolutamente nada porque soy pastor de la Iglesia de Madrid, no soy ni juez ni político ni lo quiero ser. Pero uno entiende que, a veces, a una edad determinada todos hacemos cosas que después descubrimos que no debieran hacerse así o que deberíamos respetar otras cosas", ha indicado.



soro ha afirmado que hablaron de todo y que le manifestó a la portavoz municipal que "en cualquier lugar del mundo civilizado, y en las universidades en concreto, hay aulas de teatro o campos de deporte",;lo que, a su juicio, hace plantearse "por qué no van a existir lugares en los que, quienes creen, puedan vivir una experiencia de Dios, porque la dimensión trascendente es esencial a la existencia humana y tiene diversas manifestaciones".