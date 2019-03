Artur Mas: "Me retiro de un cargo, pero no de la política"

ASEGURA QUE DEJA DE SER PRESIDENT "POR VOLUNTAD PROPIA"

Artur Mas asegura que deja de ser president "por voluntad propia" e insiste en que eso no se traduce en una retirada política. "Mi retirada es una retirada de un cargo, pero no me retiro de la política. Destinaré esfuerzos personales a rehacer Convergència y todo lo que representa", ha señalado en rueda de prensa.