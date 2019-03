Artur Mas: "Sólo hay un plan, que es votar, este es el plan"

Mas ha presidido el acto conmemorativo del Tricentenario de la Batalla de Talamanca -última victoria del ejército catalán en la guerra de Sucesión-, un día después de que la vicepresidenta de su gobierno, Joana Ortega, abriera la puerta a aplazar la consulta prevista para el 9 de noviembre si el Estado la veta, posibilidad que rechazan ERC, ICV-EUiA y la CUP.

En su parlamento, el presidente de la Generalitat ha querido quitar hierro a algunas declaraciones de los últimos días de miembros del Govern, como las de Ortega o las del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, quienes han cuestionado la celebración de la consulta el 9 de noviembre sin un aval del Tribunal Constitucional Ante estas "polémicas", que ha calificado de veraniegas, Mas ha insistido en que "no hay planes as, bes, ces, des o es": "Sólo hay uno, que es votar, este es el plan" que debe hacerse, ha dicho, de forma "constructiva, positiva y radicalmente democrática".

Así, el presidente de la Generalitat ha insistido en que convocará la consulta soberanista para el 9 de noviembre en base a la ley de consultas populares no refrendarias que está previsto que se apruebe en el Parlament la segunda quincena de septiembre y, en este punto, ha llamado a aparcar las "especulaciones".

En este contexto, y en función de la respuesta del Estado a la aprobación de la ley de consultas y al decreto de convocatoria, se ha comprometido de nuevo a consensuar las "decisiones importantes" con los partidos proconsulta -ERC, ICV-EUiA y la CUP- para que haya una "mayoría" en favor del proceso soberanista.

Así, Mas ha apelado al consenso político como una de las "tres fuerzas" con las que cuenta el proceso soberanista, y ha avisado de que, si debilita el primero, se debilita también el segundo: "en momentos excepcionales de la historia, la política también debe ser excepcional y el consenso es fundamental", ha argumentado.

La mayoría social en favor de la consulta y una forma de hacer las cosas que sea "constructiva", "positiva", "pacífica" y "radicalmente democrática", ha dicho el presidente, son los otros dos ejes que refuerzan el proceso soberanista. Mas ha comenzado su parlamento haciendo un paralelismo con los acontecimientos de 1714 y, en este sentido, ha afirmado que tanto en aquel momento como ahora el pueblo catalán ha querido "gobernarse a sí mismo", aunque ahora la población catalana sea heterogénea y el marco internacional distinto dentro de la UE.

"Es la voluntad de muchos, y cuando lo entiendan -en el Estado- es posible que cambien un poco", ha agregado Mas, quien ha reiterado que el proceso soberanista no es una propuesta de unos pocos. También, y en alusión a 1714, ha llamado a no "despreciar nunca" las fuerzas de los "contrincantes" y "adversarios", por lo que ha defendido actuar con "valentía" e "inteligencia". En un tercer paralelismo con el tricentenario, el presidente de la Generalitat ha advertido: "en la vida si luchas puedes ganar o perder, pero si no luchas ya has perdido y, además, a veces pierdes con poca dignidad".