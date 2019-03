Artur Mas insiste en que los contratos de su gobierno con constructoras son "impecables"

Artur mas insiste, las adjudicaciones de la Generalitat son intachables, "son impecables", ha afirmado. Por eso, zanja el tema: "Si alguno me demuestra en algún momento, y ustedes también, que hay trato de favor en las adjudicaciones y que las adjudicaciones están mal hechas, o si no, no hay tema".

Según él, todo es un espectáculo, dice, para hacerle daño, un discurso que ya se había escuchado y la oposición se lo recuerda. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas ha afirmado que " más que caza mayo, algunos tratan de pescar los peces gordos".



El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha denunciado que "no es Cataluña la que está siendo atacada, es su partido".



Los que serán sus socios de gobierno, ERC, han hecho malabarismos. Por una parte le piden responsabilidades. Marta Rovira, portavoz de ERC en el Parlament, ha instado a Mas a hacer "limpieza". Sin embargo, por la otra parte, le compran el discurso. Rovira también ha subrayado que "utilizar la lucha contra la corrupción para dificultar un proyecto político también es corrupción política".



Más sorprendente, por donde ha salido el PP. Santi Rodríguez, diputado de esta formación en el Parlament ha preguntado sobre su encuentro con Pujol: "¿Se reunió con él (Pujol) antes de ayer? ¿Tiene algo que ver con todo lo que se está viendo estos días la reunión que tuvo con el expresident Pujol anteayer?".



Mas lo ha confirmado: "Sí, lo he visto, ¿Y qué? Y lo volveré a ver. ¿Hay alguien que siga a alguien para saber estas cosas?". Se reunió con Pujol horas antes del registro y sigue confiando en sus extesoreros.