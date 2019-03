Artur Mas: "No hay Gobierno alternativo que no pase por CiU"

El líder de CiU, Artur Mas, ha valorado el resultado de los comicios catalantes en el que ha vuelto a ser elegido president de la Generalitat, unos resultados que conceden a Convergència i Unió 50 diputados. "Ahora que está el 100% escrutado, esta es mi valoración: En unas elecciones al Parlamento de Cataluña ha habido una participación altísima, sin precedentes. Esto es un hecho a valorar porque cuando hay mucha gente que se moviliza, que además convierte esta movilización de la calle en un movimiento a las urnas, esto es un hecho claramente positivo"

"También es reseñable el hecho de haber dado la palabra a la gente y al pueblo, esto es positivo. No me arrepiento de haber convocado las elecciones porque debemos saber donde están las mayorías que hay en el país. Debíamos abrir una etapa nueva y comprobar que aquello que se dice se traslada a las urnas. Ha sido una buena decisión más allá de que nos haya perjudicado".

Mas se ha mostrado tajante al valorar la cifra, el resultado que finalmente legitima o desacredita su gestión: "Hemos quedado lejos de la mayoría excepcional que queríamos. Esta mayoría es evidente que no la hemos conseguido, ha sido un dato claramente por debajo de los resultados de hace dos años. Estas elecciones se producen en unas circunstancias muy duras, llevamos dos años de Gobierno en estas circunstancias de crisis, donde el resto de países europeos han cambiado de presidentes. Este no ha sido nuestro caso. Hemos trabajado con la gestión de los déficits, pero también con el derecho a decidir, a tener un Estado propio. Combinando la dureza del Gobierno con nuestra nueva línea política hemos conseguido este resultado. Duplicamos a la segunda fuerza política y eso nos deja una conclusión, no hay Gobierno alternativo que no pase por CiU".

El president ha asegurado que "Ciu debe liderar esta nueva etapa porque no hay una alternativa posible. Es evidente que se debe abrir un periodo de reflexión a partir de ahora y sé que esto requerirá nuevas responsabilidades por parte de otras formaciones. CiU no tiene la fuerza suficiente para liderar el proceso catalán".

En un claro mensaje a ERC, Artur Mas reflexionaba que "de este resultado tomamos nota de que somos la única fuerza que puede liderar, pero necesitamos apoyos explícitos porque si no el país se volvería ingobernable. Constatamos cual es la consecuencia de que se haya votado como se ha votado. Necesitamos corresponsabilidad de otras fuerzas que tendrán que asumir unas responsabilidades que serán mayores que las de antes".

Artur Mas ha finalizado el discurso ante sus votantes con un mensaje que mezclaba tristeza y esperanza: "La situación no queda fácil pero saldremos adelante".