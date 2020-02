"Si la pregunta es si quiero, si lo deseo, si luchare por eso, etcétera, la respuesta sigue siendo que no. Yo no quiero, lo he dicho muchas veces: no es mi deseo, no es mi prioridad. Otra cosa es que en la vida... quieres una cosa y acabas haciendo otra": así ha contestado Artur Mas a su posible vuelta a la política.

Según el expresident, que podrá volver a la vida política tras haber estado inhabilitado durante tres años por la condena del 9N, su formación debe "buscar una solución" que no pase por él.

Mas también ha reivindicado que si Carles Puigdemont decide encabezar la candidatura de JxCat en las próximas elecciones autonómicas debería explicar que no podrá ser president "para que nadie se pueda sentir engañado". El expresident ha aludido a la situación de inhabilitación de Quim Torra, y ha asegurado que él si que "ha puesto su presidencia en manos del Supremo", si bien ha precisado que "no es el único" porque eso también lo han hecho Carles Puigdemont y él mismo.

El expresidente de la Generalitat ha confesado que él sí habría descolgado del balcón de la Generalitat la pancarta que ha conducido a la inhabilitación de Torra, y lo explica con esta afirmación: "Sí, soy diferente del presidente Torra. A mí me habría gustado hacer como él, no descolgarla. Pero muchas veces lo que te gusta no es los acabas haciendo".

Sobre la reunión el próximo miércoles en Madrid de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, Mas ha asegurado ser "escéptico" sobre sus resultados "y sobre la posibilidad de conseguir una solución" porque asegura que "ahora estamos en un pozo de desconfianza total". El también dirigente de la antigua CDC ha comparado, en ese contexto, el trabajo hecho por ERC con el de los nacionalistas en los años pasados: "Parece que quiera volver a reproducir el patrón de CiU, por la manera que tiene de actuar en Madrid".