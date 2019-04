Artur Mas: "Este año no va a haber elecciones en Cataluña, va a haber un referéndum"

Influenciado por la película 'Invictus', Mas hace una lectura poética de la sentencia que le inhabilita: "Yo me siento como el capitán de la selección de rugby de Sudáfrica que recibe ese papel en el que el presidente Mandela le dice 'tienes que pensar esto, soy amo de mi destino y soy capitán de mi alma'".

No es la primera vez que hace una comparación de este tipo y vende el 9N como un acto de valentía mientras que el ministro de Justica normaliza sus consecuencias: "Simplemente la consideración de que la justicia funciona en España y la ley se cumple".

Este martes les ha llegado la notificación judicial. "Estoy convencida de que esto no es una piedra en este camino, sino un empujón en el objetivo a seguir", señala Irene Rigau, exconsellera de Educación de la Generalitat de Cataluña.

Convencidos de que habrá referéndum descartan unas elecciones antes, aunque reconocen esta sentencia ha dejado la antigua Convergència sin candidato. "Pues no, no lo tengo y creo que además no hace falta resolverlo ahora porque no estamos en el marco de unas elecciones y menos autonómicas, estamos en el marco de un referéndum", señala Artur Mas.

La inhabilitación, apunta el PSC, no es su mayor problema y pide que no cometan el error de volver a celebrar un 9N. "Está haciendo más daño el juicio del Palau de la Música y la instrucción del 3%", señala Miquel Iceta.