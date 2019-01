Arrimadas, sobre las condiciones de Vox: "Lo único negociable es nuestro acuerdo con el PP"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, mantiene que el pacto de 90 medidas con el PP es lo único negociable sobre la mesa, después de que Vox presentara una lista de condiciones para apoyar la investidura a la Junta de Andalucía del candidato popular, Juanma Moreno.

"Vox tiene que decidir si va en contra de la investidura del cambio en Andalucía y tendrá que decirle a los ciudadanos que vota 'no' porque no le gusta la ley contra la violencia machista", ha afirmado Arrimadas.

"Nosotros estamos ultimando un acuerdo de Gobierno con el Partido Popular que va a ser histórico, porque en 37 años solo hemos visto un partido gobernando en Andalucía, en lugar de perder el tiempo en comentar cosas que todos sabemos que no se van a llevar a cabo", ha agregado la líder de la formación naranja.

"No vamos a hacer negociaciones paralelas. Yo no sé por qué el PP está haciendo estas reuniones de paripé, pero nosotros no nos vamos a mover de este acuerdo", ha concluido Arrimadas.