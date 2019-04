Arranca una semana clave para saber si hay sesión de investidura, con reuniones de Rajoy con Sánchez y Rivera

El objetivo es buscar apoyos con urgencia esta semana. “Mi intención es habar y negociar un eventual programa de gobierno”, explica Rajoy.

El presidente en funciones sigue sin aclarar si acudirá a una investidura pero si no la hubiera, Margallo explica que “una declaración del Congreso podría disolver las Cortes".

Mientras Rajoy decide qué pasos dar, el PSOE le pide hechos. “Las investiduras no caen del cielo, hay que sumar diputados y Rajoy está tan tranquilito exigiendo que los demás le resuelvan el problema”, explica Simancas en laSexta Noche.

Según ha adelantado Sánchez, la investidura no la resolverá con los votos socialistas y esto molesta en el PP. “Tendrán que reflexionar por qué ahora le van a decir no a Rajoy, es que es decirle no al rey”, explica Maíllo.

Con el no socialista, los populares se acercan a Ciudadanos hasta el punto de que puedan entrar en el gobierno. “Si quieren entrar en el gobierno, bienvenidos sean”, decía Carlos Rojas.

Pero Rivera ya marcó sus planes, o la abstención y un gobierno en minoría del PP, o una gran coalición a tres pero sin Rajoy. “Si Rajoy diese un paso atrás, negociaremos, pero no vamos a dar un cheque en blanco”, explica César Zafra.

Podemos reclama al PSOE que se posicione. “Ahora toca que el PSOE decida qué es lo que quiere, o dejar gobernar al PP o formar un alternativa progresista con nosotros”, explica Carolina Bescansa.

El tiempo pasa y los partidos piden una fecha. “Esta semana debería fijar una fecha y esa fecha no debería ser muy tardía”, explica Miguel Gutiérrez de C’s.

Lo dice incluso el propio Rajoy: “No es necesario mucho tiempo porque el tema es fundamentalmente de voluntad política”. El presidente en funciones entregará un nuevo documento negociador a PSOE y Ciudadanos. Será en dos reuniones esta semana con el fin de desencallar el bloqueo político.