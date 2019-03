Arias Cañete, sobre las europeas: "Estoy muy contento donde estoy"

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que no cree que le incluyan en la lista del PP para las elecciones europeas, pues, según ha precisado, al ser preguntado por esta afirmación: "estoy muy contento donde estoy". Antes de inaugurar en Valencia el seminario "Caladero Mediterráneo", Arias Cañete ha asegurado a los periodistas desconocer si irá o no en las listas, pues, según ha dicho, "la campaña se abre a primeros de abril" y será el comité electoral nacional del PP el que decida.

Preguntado por su posible sustituto, ha dicho: "si yo eventualmente tuviera que irme, que no lo sé y que creo que no me iré", el presidente del Gobierno buscará a la persona que mejor pueda hacerse cargo del departamento. Al ser preguntado por su impresión de que no irá en las listas ha respondido: "estoy muy contento donde estoy". Arias Cañete ha afirmado que está centrado en el día a día y con la cabeza en lo que la tiene que tener, y está alejado del debate mediático sobre el que ha dicho que hay "mucho rumor y poca realidad en este momento". "No he hablado ni con el presidente del partido ni con la secretaria general" sobre este asunto ha asegurado el ministro, quien ha dicho que está "dedicado a resolver los problemas de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles" y bastante tarea tiene con eso.

Además, ha considerado que todavía "no hay ambiente de elecciones europeas", pues se están solucionando "grandes problemas de los españoles" y ya habrá tiempo durante la campaña electoral "para hablar de la Unión Europa". Sobre sus posibles sustitutos, ha afirmado que es una decisión que corresponde "exclusivamente" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no corresponde a un ministro opinar sobre eventuales candidatos. Preguntado por la inclusión del vicesecretario general de Estudio y Programas del PP, Esteban González Pons, en las listas, ha señalado que ni ha hablado con él para saber si quiere ir o no, ni es presidente del Comité Electoral Nacional, por lo que no puede responder a la pregunta.