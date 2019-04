Archivada la denuncia contra López Madrid por acoso sexual a una doctora por falta de indicios

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha decidido archivar la denuncia contra el empresario Javier López Madrid por presunto acoso sexual que interpuso la dermatóloga Elisa Pinto. La magistrada responsable de la instrucción del caso juzga que la acusación carece de "indicios suficientes" para continuar con el procedimiento judicial.

La médico había denunciado a López de Madrid asegurando que, tras una visita a su consulta, el empresario "comenzó un flirteo que ella trató de pararlo pero no pudo", según consta en la relación de la denuncia que aporta la sentencia. Tras estos episodios, según denunciaba Pinto, comenzó a padecer "acoso sexual" que "no pudo controlar" y "no denunció en un principio por ser la persona que era" y "por pánico", según relata el auto del juzgado de instrucción.

El documento recuerda que la dermatóloga había interpuesto también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos y en 2014 fue apuñalada por la calle, hecho sobre el que responsabilizó al comisario de Policía José Villarejo, a quien ella vincula con López Madrid.

Pinto acusó López Madrid de seguirle y mandarle fotografías de los lugares en los que había estado, así como de presentarse en un hotel de París al que ella había acudido por motivos profesionales y acudir a su consulta sin cita previa, en una ocasión acompañado de un hombre que, según la denunciante, se trataría de Villarejo, y según el denunciado, su abogado Rafael Redondo.

López Madrid negó el acoso y aseguró que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que tanto él como sus amigos recibieron llamadas de contenido sexual, así como mensajes amenazantes, hechos por los que denunció a Pinto.

La magistrada responsable de las diligencias de la denuncia interpuesta por Pinto analiza también una serie de mensajes y correos electrónicos entre López Madrid y la dermatóloga, incluido uno en que la doctora escribe al empresario "solo como una excusa para enviarle su dirección de mail" y otro en el que la médico le desea al empresario que "disfrute de los días que le quedan de vacaciones" y menciona haberle traido chocolates de la Toscana, actitudes que "no se compadece con una situación constante y reiterada de acoso sexual", según el auto de sobreseimiento de la denuncia.