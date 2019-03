El PP apoya a Montoro pese a su error al anunciar una medida ya existente

Tras su último patinazo, lo reconoce él mismo, "no he triunfado otra vez". Montoro vuelve a resbalarse y sus compañeros acuden, de nuevo, raudos al rescate.



Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, "el señor Montoro afortunadamente es el gran ministro de Hacienda que necesita este país".



El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte ha expresado que "el ministro Montoro está haciendo un trabajo extraordinario". Labor que acompaña de risas y también declaraciones que, a veces, causan malentendidos.



Con la prima desbocada, los mercados comprendieron su mensaje dicho en el Congreso: "No hay dinero en las arcas públicas, estamos en riesgo de pagar las nóminas". Entonces, respondieron con furia.



También lo hicieron algunos ciudadanos cuando dijo que los sueldos no estaban bajando sino, "creciendo moderadamente en nuestro país".



Después de su equivocación, pidió perdón por el desliz disculpándose ante los trabajadores. Sin embargo, la oposición no le pasa ni una y Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, habla de él como "ministro cesado que no tiene remedio".