Tejero celebró el 33 aniversario del golpe de Estado en un cuartel de la Guardia Civil

Una paella para celebrar el 23F le ha costado el puesto a Antonio Tejero Díez, el hijo del Teniente Coronel Tejero.

Tejero Díez era el jefe del Grupo de Reserva y Seguridad número 1 en Valdemoro, Madrid, y quiso celebrar el 33 aniversario del 23F con su padre y otros ilustres invitados como el capitán Muñecas, acusado de torturas en el franquismo Para ello, prepararon una comilona en este acuartelamiento de Valdemoro. Varios guardias civiles que se encontraban fuera de servicio se encargaron de preparar la paella y de realizar una exhibición.

El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha querido valorar esta apología golpista. Pero el Ministerio ha difundido una breve nota para explicar el cese fulminante del hijo de Tejero: "El teniente coronel Tejero Díez mantuvo un almuerzo no autorizado en su acuartelamiento con diversas personas implicadas en el intento de Golpe de Estado del 23-F”. El hasta ahora teniente coronel ha sido destituido, aunque no expulsado del cuerpo y está a la espera de un nuevo destino en la Benemérita.