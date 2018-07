Antonio Hernando habla de "enorme dificultad" del PSOE para formar Gobierno

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que el líder de su partido, Pedro Sánchez, es consciente de la "enorme dificultad" que tiene formar gobierno, por lo que ha admitido que "habrá que hacer cesiones y actuar con mucha generosidad y responsabilidad". Hernando, en declaraciones a la Cadena SER, ha advertido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "no es el momento de las palabras gruesas, ni de las descalificaciones y mucho menos de los vetos", después de sus críticas a Sánchez por querer a la vez un pacto con su partido y con Ciudadanos.



"Los ciudadanos esperan líderes políticos a la altura de la encrucijada histórica que vive España. No vamos a plantear vetos a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se nos planteen porque sería absolutamente incomprensible. Vamos a hablar con Podemos con el mejor ánimo", ha asegurado el portavoz socialista. Hernando no ha desvelado si el PSOE prefiere armar un gobierno en solitario o en coalición y ha insistido en que "lo primero es el para qué y con qué políticas" se va a consensuar el acuerdo.



"Vamos a hablar con las fuerzas del cambio y luego veremos cómo se conforma ese gobierno. A los ciudadanos no les importa, ni les preocupa su composición, ni los nombres", ha comentado. El portavoz socialista ha apuntado que Sánchez inicia los contactos con otros partidos: "No vamos a perder ni un minuto. No vamos a tener la agenda nada libre". Ha admitido que las conversaciones van a "llevar un tiempo" ante la complejidad del proceso -"si hubiese sido fácil lo hubiera intentado Rajoy"- al tener que poner en común los distintos proyectos de cada partido.



"Habrá que hacer cesiones y concesiones y actuar con mucha generosidad, con mucha responsabilidad y con muchos principios", ha remarcado el portavoz socialista. Hernando ha opinado que Sánchez cuenta con el respaldo de "todo el partido", también de los barones, al detectar una "enorme ola de ilusión" en la militancia en que pueda haber acuerdo. Según el portavoz parlamentario, los socialistas se van a dejar "hasta la última gota de sudor" para que prospere la investidura de Sánchez.