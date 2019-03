Antonio Baños le dice a Mas que "vuelva el jueves"; Mas le dice que "volverá"

LA CUP LE DICE NO A MAS

Antonio Baños, líder de la CUP, ha dicho que su formación no ha votado la investidura de Artur Mas por su gestión, por la corrupción y porque no quieren procesos personalistas. No quieren que se identifique el 'país' con una persona para no repetir los errores. Además Baños ha insistido en que el proceso no se va a encallar, que todos son necesarios pero ninguno es "imprescindible". El líder de la CUP le ha dicho a Mas que "si usted se cree imprescindible váyase a casa y vuelva el jueves". Mas le ha respondido que volverá porque "su invitación es constructiva".