Anticorrupción pide casi ocho años de cárcel para la excúpula de Francisco Camps en el PP valenciano por la trama Gürtel

Casi ocho años de cárcel pide la Fiscalia para Ricardo Costa, exsecretario del PP valenciano, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, por delitos electorales. La Fiscalía apunta así a la antigua cúpula del PP valenciano en la etapa del expresidente Francisco Camps. Se les acusa de financiacion ilegal en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. Dice la Fiscalia que el PP contrató a empresas de la Gürtel para financiarse ilegalmente.

Desde el Gobierno valenciano, el mismo argumento de siempre: las cuentas están auditadas. Según su entorno, Costa no se esperaba una pena tan grande. Dice que el problema es del PP y no se explica como Bárcenas no está en el escrito del fiscal.

En ese mismo escrito se recoge que los populares valencianos utilizaron aportaciones irregulares realizadas por varios empresarios de la construcción. Entre ellos estaba el alicantino Enrique Ortiz. Se piden penas entre los dos y los seis años para todos los empresarios.

También hay para los cabecillas de la trama Gürtel. El ministerio público solicita penas de hasta 27 años de prisión para Correa, Pablo Crespo y 'El Bigotes'.

Ricardo Costa, el que fue número dos del PP valenciano, dejó el acta de diputado autonómico el pasado 2 de enero. Fue el último en hacerlo, marcado por la línea roja contra la corrupción impuesta por Fabra.